Компанії олігарха Ріната Ахметова навмисно обвалили ціни на електроенергію в Україні.
Дивися повний текст Компанія ДТЕК навмисно обвалила ціни на електроенергію - експерт.
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Додано: Суб 03 лип, 2021 21:01
Компанія ДТЕК навмисно обвалила ціни на електроенергію -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Компанія ДТЕК навмисно обвалила ціни на електроенергію - експерт.
Додано: Суб 03 лип, 2021 21:01
Т.е. если я сегодня оплатил дтек по 2грн за киловат вместо 2.98 в прошлом месяце это плохо???? Охренеть :). Сейчас жара, в магазине кондиционеры, холодильники на полную мощность а заплатил дешевле чем в прошлом. Но типа меньше заработает какая-то гос контора
Но им же пофиг мои заработки, чего я должен переживать за их? Пусть зп топ менеджерам урежут, а то сидят на работе, которая сама по себе делается и можно легко без этих гениев обойтись.
Додано: Суб 03 лип, 2021 22:43
А пізніше будуть «пересічні» питати а чого ж це у нас такі високі ціни?
Бо ціни диктує монополія. А чого у нас монополія, у нас же ринок? Бо на ринку нема нікого. В чого ж це на ринку нема нікого? Бо хто прийде туди, де монополіст демпінгує.
Зато зараз 2 місцяці хтось заплатить на 20% менше
Додано: Суб 03 лип, 2021 23:38
Энергоатом в минус))) И это при себестоимости 0.2 грн! Вот такое вот эксперто сидело в АМКУ. Иди в квартал шутить, там сейчас дефицит кадров.
Додано: Нед 04 лип, 2021 08:05
Доприватизировались.Создали своими руками монополиста-теперь пожинайте плоды.Хотя с другой стороны,когда ахметов играл на повышение цены говорили,что это есть рынок,а в данной ситуации оказывается не рынок,а подрыв экономики.Вы уж определитесь.
Додано: Нед 04 лип, 2021 08:29
Re: Компанія ДТЕК навмисно обвалила ціни на електроенергію -
п*здежь чистой воды
каждое лето с появлением так называемого "рынка" оно снижается, потом с сентября повышается,
кто там что там где там, а год за годом - только вверх,
вообще думаю что летнее снижение (2,05 сейчас) зимних (до 3,5 доходило) не покрывает
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