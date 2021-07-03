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Компанія ДТЕК навмисно обвалила
ціни на електроенергію -...

Компанія ДТЕК навмисно обвалила ціни на електроенергію -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 14:07

Прикол видимо в том, что он продает государству зеленку по 5000 грн/МВтч, а закупать дорого даже по 1400 грн/МВтч, поэтому электричество он стал покупать у себя по 426,06 грн/МВтч.

В итоге государству некому продавать электричество купленное по 5000 грн, кроме как населению. А для населения цены по 1680 грн. Тоесть нужно либо цену населению увеличивать до 5 грн/кВтч, либо отменять зеленый тариф.

Если бы государство не впрягалось платить по 5000 грн за зеленку, то и проблемы не было.
Востаннє редагувалось Цитрин в Нед 04 лип, 2021 14:09, всього редагувалось 1 раз.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 14:09

  Цитрин написав:Прикол видимо в том, что он продает государству зеленку по 5000 грн/МВтч, а закупать дорого даже по 1400 грн/МВтч, поэтому электричество он стал покупать у себя по 426,06 грн/МВтч. В итоге государству некому продавать электричество купленное по 5000 грн.

Если бы государство не впрягалось платить по 5000 грн за зеленку, то и проблемы не было.

Самое время вспомнить, кто этот "зеленый схематоз" организовал (спойлер: не Зе)
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 14:17

  Вкладчик1234 написав:
  Цитрин написав:Прикол видимо в том, что он продает государству зеленку по 5000 грн/МВтч, а закупать дорого даже по 1400 грн/МВтч, поэтому электричество он стал покупать у себя по 426,06 грн/МВтч. В итоге государству некому продавать электричество купленное по 5000 грн.

Если бы государство не впрягалось платить по 5000 грн за зеленку, то и проблемы не было.

Самое время вспомнить, кто этот "зеленый схематоз" организовал (спойлер: не Зе)

а кто???

разве что Яныка вспомните :)
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 22:05

Shaman
Майже вгадали ;) Правильна відповідь - брати Клюєви - Андрій Клюєв (керівник тіньового штабу Януковича) та його брат Сергій. І таки Ви праві - це було при Януковичу. І він так жорстко це контролював, що навіть Ахметова на це поле не пускав.
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 07:53

  Вкладчик1234 написав:ДТЭК демпингует? Пруфы?

Это не мои слова о том что ДТЭК демпингует. За утверждением и пруфами вам к apyvovar

А лично мне вы ещё с прошлого раза не ответили про ФОП 3й группы.
regantan
 
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  #<12
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