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Компанія ДТЕК навмисно обвалила ціни на електроенергію -...
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Додано: Нед 04 лип, 2021 14:07
Прикол видимо в том, что он продает государству зеленку по 5000 грн/МВтч, а закупать дорого даже по 1400 грн/МВтч, поэтому электричество он стал покупать у себя по 426,06 грн/МВтч.
В итоге государству некому продавать электричество купленное по 5000 грн, кроме как населению. А для населения цены по 1680 грн. Тоесть нужно либо цену населению увеличивать до 5 грн/кВтч, либо отменять зеленый тариф.
Если бы государство не впрягалось платить по 5000 грн за зеленку, то и проблемы не было.
Востаннє редагувалось Цитрин
в Нед 04 лип, 2021 14:09, всього редагувалось 1 раз.
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Цитрин
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Додано: Нед 04 лип, 2021 14:09
Цитрин написав:
Прикол видимо в том, что он продает государству зеленку по 5000 грн/МВтч, а закупать дорого даже по 1400 грн/МВтч, поэтому электричество он стал покупать у себя по 426,06 грн/МВтч. В итоге государству некому продавать электричество купленное по 5000 грн.
Если бы государство не впрягалось платить по 5000 грн за зеленку, то и проблемы не было.
Самое время вспомнить, кто этот "зеленый схематоз" организовал (спойлер: не Зе)
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Додано: Нед 04 лип, 2021 14:17
Вкладчик1234 написав: Цитрин написав:
Прикол видимо в том, что он продает государству зеленку по 5000 грн/МВтч, а закупать дорого даже по 1400 грн/МВтч, поэтому электричество он стал покупать у себя по 426,06 грн/МВтч. В итоге государству некому продавать электричество купленное по 5000 грн.
Если бы государство не впрягалось платить по 5000 грн за зеленку, то и проблемы не было.
Самое время вспомнить, кто этот "зеленый схематоз" организовал (спойлер: не Зе)
а кто???
разве что Яныка вспомните
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Shaman
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Додано: Нед 04 лип, 2021 22:05
Shaman
Майже вгадали
Правильна відповідь - брати Клюєви - Андрій Клюєв (керівник тіньового штабу Януковича) та його брат Сергій. І таки Ви праві - це було при Януковичу. І він так жорстко це контролював, що навіть Ахметова на це поле не пускав.
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Додано: Пон 05 лип, 2021 07:53
Вкладчик1234 написав:
ДТЭК демпингует? Пруфы?
Это не мои слова о том что ДТЭК демпингует. За утверждением и пруфами вам к apyvovar
А лично мне вы ещё с прошлого раза не ответили про ФОП 3й группы.
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Додано: Пон 05 лип, 2021 14:28
Какая откровенная глупость!
Исключение торгового посредника - это снижение цены в 2 раза(20%НДС+25% интерес перекущика)
Считайте сами!
Т.Е. Они наоборот подняли цену на отпуск электроэнергии(для себя) исходя из уровня рентабельности.
А побоку оставили "прокладку", которая, теперь воет, и заказывает "грязь", что неполноценные и подхватывают - "вой наёмных кликуш".
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