Співробітники, які працюють на комп’ютерах та обчислювальних машинах, мають право на щорічну додаткову відпустку тривалістю до чотирьох днів.
Дивися повний текст Робота з комп'ютером дає право на додаткову відпустку — Держпраці.
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Додано: Нед 04 лип, 2021 01:37
Робота з комп'ютером дає право на додаткову відпустку —...
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Дивися повний текст Робота з комп'ютером дає право на додаткову відпустку — Держпраці.
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