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Експерт назвала середній дохід
в Україні на сім'ю з 3...

Експерт назвала середній дохід в Україні на сім'ю з 3...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 07:29

Експерт назвала середній дохід в Україні на сім'ю з 3...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні в середньому витрати на їжу становлять 4 726 грн на місяць.

Дивися повний текст Експерт назвала середній дохід в Україні на сім'ю з 3 осіб (дослідження).
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полностью оторванные от реальности цифры, как по доходам, так и по тратам на еду
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