В Україні в середньому витрати на їжу становлять 4 726 грн на місяць.
Дивися повний текст Експерт назвала середній дохід в Україні на сім'ю з 3 осіб (дослідження).
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Додано: Нед 04 лип, 2021 07:29
Експерт назвала середній дохід в Україні на сім'ю з 3...
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Дивися повний текст Експерт назвала середній дохід в Україні на сім'ю з 3 осіб (дослідження).
Додано: Нед 04 лип, 2021 07:30
полностью оторванные от реальности цифры, как по доходам, так и по тратам на еду
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