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Експерт назвала середній дохід
в Україні на сім'ю з 3...

Експерт назвала середній дохід в Україні на сім'ю з 3...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 07:29

Експерт назвала середній дохід в Україні на сім'ю з 3...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні в середньому витрати на їжу становлять 4 726 грн на місяць.

Дивися повний текст Експерт назвала середній дохід в Україні на сім'ю з 3 осіб (дослідження).
R2
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полностью оторванные от реальности цифры, как по доходам, так и по тратам на еду
Цитрин
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 16:04

хз куча новых машин на улицах забитые тележки в супермаркетах - все норм
spread
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 16:08

з такими доходами нІчого розможнатися. І жерти треба менше.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 16:13

  Цитрин написав:полностью оторванные от реальности цифры, как по доходам, так и по тратам на еду

как раз наоборот - why not. вполне может быть
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 17:08

  spread написав:хз куча новых машин на улицах забитые тележки в супермаркетах - все норм

Бредовые у тебя выоды.
https://itc.ua/news/za-polnyj-2020-god- ... ota-i-kia/
За полный 2020 год украинцы купили 85,5 тыс. новых автомобилей

85 000 новых автомобилей куплено за год на 43 000 000 жителей.
BIGor
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