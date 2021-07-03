Експерт назвала середній дохід в Україні на сім'ю з 3...
+ Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 04 лип, 2021 07:29
Пропонуємо до обговорення:
В Україні в середньому витрати на їжу становлять 4 726 грн на місяць.
Дивися повний текст
Експерт назвала середній дохід в Україні на сім'ю з 3 осіб (дослідження)
.
R2
Робот новин
Повідомлень: 94352
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
Профіль
Додано: Нед 04 лип, 2021 07:30
полностью оторванные от реальности цифры, как по доходам, так и по тратам на еду
Цитрин
Повідомлень: 39
З нами з: 26.06.21
Подякував: 4 раз.
Подякували: 3 раз.
Профіль
Додано: Нед 04 лип, 2021 16:04
хз куча новых машин на улицах забитые тележки в супермаркетах - все норм
spread
Повідомлень: 1125
З нами з: 21.11.08
Подякував: 9 раз.
Подякували: 177 раз.
Профіль
Додано: Нед 04 лип, 2021 16:08
з такими доходами нІчого розможнатися. І жерти треба менше.
Ромасик
Повідомлень: 2187
З нами з: 30.03.15
Подякував: 446 раз.
Подякували: 146 раз.
Профіль
Додано: Нед 04 лип, 2021 16:13
Цитрин написав:
полностью оторванные от реальности цифры, как по доходам, так и по тратам на еду
как раз наоборот - why not. вполне может быть
Shaman
Повідомлень: 1088
З нами з: 29.09.19
Подякував: 118 раз.
Подякували: 233 раз.
Профіль
1
Додано: Нед 04 лип, 2021 17:08
spread написав:
хз куча новых машин на улицах забитые тележки в супермаркетах - все норм
Бредовые у тебя выоды.
https://itc.ua/news/za-polnyj-2020-god- ... ota-i-kia/
За полный 2020 год украинцы купили
85,5 тыс. новых автомобилей
85 000 новых автомобилей куплено за год на 43 000 000 жителей.
BIGor
Повідомлень: 5037
З нами з: 19.09.10
Подякував: 850 раз.
Подякували: 1101 раз.
Профіль
1
Додано: Нед 04 лип, 2021 18:49
Цитрин написав:
так и по тратам на еду
Ну чего же, на 4700 в месяц питаться человек может. По минимуму правда.
Витаха
Повідомлень: 315
З нами з: 11.10.10
Подякував: 4 раз.
Подякували: 32 раз.
Профіль
Додано: Нед 04 лип, 2021 18:59
Витаха написав: Цитрин написав:
так и по тратам на еду
Ну чего же, на 4700 в месяц питаться человек может. По минимуму правда.
а сколько по вашему нужно на еду? семья из 3 человек - 15 тыс грн
да, это без красной рыбы, икры и без экзотических фруктов - а так хватит.
прикиньте
Shaman
Повідомлень: 1088
З нами з: 29.09.19
Подякував: 118 раз.
Подякували: 233 раз.
Профіль
1
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори:
Ірина_
,
Модератор