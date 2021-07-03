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Експерт назвала середній дохід
в Україні на сім'ю з 3...

Експерт назвала середній дохід в Україні на сім'ю з 3...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 21:13

  Shaman написав:
  Витаха написав:
  Цитрин написав:так и по тратам на еду

Ну чего же, на 4700 в месяц питаться человек может. По минимуму правда.

а сколько по вашему нужно на еду? семья из 3 человек - 15 тыс грн
да, это без красной рыбы, икры и без экзотических фруктов - а так хватит.
прикиньте

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sergey_sryvkin
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