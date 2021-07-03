Експерт назвала середній дохід в Україні на сім'ю з 3...

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Додано: Нед 04 лип, 2021 21:13
Додано: Пон 05 лип, 2021 07:43
Родина пенсів з пенсією на рівні середньої - $70-80 на людину, червона риба лише по акціях, яких вже кілька місяців в нас не було.
Не зрозуміло, звідки беруться такі "експерти". Тут ВВП на душу африканський і останній у Європі. В нас 30% населення пенсіонери, з яких лише в 3% дохід відповідає вказаному у "дослідженні", а в 70% він нижчий 4000 грн. на місяць. Цього не вистачає не те що на пристойну їжу, але й на ліки, про які експерт взагалі забула.
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