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Третина безробітних у столиці
отримують підвищені виплати

Третина безробітних у столиці отримують підвищені виплати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 09:09

Третина безробітних у столиці отримують підвищені виплати

Пропонуємо до обговорення:
Середній розмір допомоги по безробіттю у м. Києві становить 6619 грн.

Дивися повний текст Третина безробітних у столиці отримують підвищені виплати.
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Модератори: Ірина_, Модератор

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