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Робота в Польщі. 5 найбільш
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Робота в Польщі. 5 найбільш затребуваних спеціалістів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 11:46

  Ratatui написав:BIGor

Такой рынок труда у тебя в колхозе "Червоное дышло". А я тебе констатирую факт сколько я плачу и знаю очень много людей сколько и кому они платят. Чтобы ты понимал самому мёртвому грузчику платят нынче 500 гривен в день.

Поэтому теоретикам просьба свои фантазии отключить. и пообщаться с реальными работодателями.

Смешной, я говорю про средний обл. центр, ну ладно, почти вся Украина кроме нескольких топ городов и Киева - это по твоему колхоз "Червоное дышло"? Я повторяю для особо одаренных, которое не понимает с 2 раза - 8000-9000 тыс. грн получает грузчик за 12 часовку в обл. центре. Такой рынок труда. Либо не знают что ты нанимаешь на большее, кстати поделись вакансией, очень интересно, можно в ЛС если не хочешь светить.
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 11:50

  Gastarbaiter написав:
  Ratatui написав:Не исключение. В фирме работает несколько сотен человек и никто не то, что о Польше даже о Германии с Америкой не вспоминают.

IT штоль? Или что это за эльдорадо такое?

Если у него работают грузчики, точно не ИТ.
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