Побутує думка, що українці купують автомобілі на багато років, але статистика свідчить про протилежне.
Дивися повний текст Більшість українців не хочуть їздити на одному авто більше 5 років.
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Додано: Нед 04 лип, 2021 13:07
Більшість українців не хочуть їздити на одному авто...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Більшість українців не хочуть їздити на одному авто більше 5 років.
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