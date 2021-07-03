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Більшість українців не хочуть
їздити на одному авто...

Більшість українців не хочуть їздити на одному авто...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 13:07

Більшість українців не хочуть їздити на одному авто...

Пропонуємо до обговорення:
Побутує думка, що українці купують автомобілі на багато років, але статистика свідчить про протилежне.

Дивися повний текст Більшість українців не хочуть їздити на одному авто більше 5 років.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 13:07

ну так бляха за год разваливается
sopkotomhu
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Модератори: Ірина_, Модератор

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