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Більшість українців не хочуть
їздити на одному авто...

Більшість українців не хочуть їздити на одному авто...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 13:07

Більшість українців не хочуть їздити на одному авто...

Пропонуємо до обговорення:
Побутує думка, що українці купують автомобілі на багато років, але статистика свідчить про протилежне.

Дивися повний текст Більшість українців не хочуть їздити на одному авто більше 5 років.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 13:07

ну так бляха за год разваливается
sopkotomhu
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 13:21

Можно еще у покупателей табачного ларька провести опрос "Сколько украинцев курят?". Или в больнице "Как часто украинцы обращаются к врачу?". Или на сайте объявлений по недвижимости сделать опрос "Как часто украинцы продают недвижимость?".
Gastarbaiter
 
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Хотеть поменять и иметь возможность это очень разные вещи. Правильнее было бы спросить, сколько лет человек пользуется автомобилем , тогда цифры были бы абсолютно другие
chitatel
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 15:42

Одно дело каждые 3-5 лет покупать новый автомобиль, другое менять раз в 2-3 года ушатанное бу.
rapyd777
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 21:38

Моему авто 12 лет. Агонь... Мерс.
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 22:08

  rapyd777 написав:Одно дело каждые 3-5 лет покупать новый автомобиль, другое менять раз в 2-3 года ушатанное бу.

Согласен. Взял б/у, попался нормальный автомобиль, довел до ума по мелочам - катайся и радуйся. Смысл через год-два его продавать, снова играть в лотерею и вкидывать деньги?
Gastarbaiter
 
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