Побутує думка, що українці купують автомобілі на багато років, але статистика свідчить про протилежне.
Дивися повний текст Більшість українців не хочуть їздити на одному авто більше 5 років.
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Додано: Нед 04 лип, 2021 13:07
Більшість українців не хочуть їздити на одному авто...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Більшість українців не хочуть їздити на одному авто більше 5 років.
Додано: Нед 04 лип, 2021 13:21
Можно еще у покупателей табачного ларька провести опрос "Сколько украинцев курят?". Или в больнице "Как часто украинцы обращаются к врачу?". Или на сайте объявлений по недвижимости сделать опрос "Как часто украинцы продают недвижимость?".
Додано: Нед 04 лип, 2021 13:55
Хотеть поменять и иметь возможность это очень разные вещи. Правильнее было бы спросить, сколько лет человек пользуется автомобилем , тогда цифры были бы абсолютно другие
Додано: Нед 04 лип, 2021 15:42
Одно дело каждые 3-5 лет покупать новый автомобиль, другое менять раз в 2-3 года ушатанное бу.
Додано: Нед 04 лип, 2021 22:08
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