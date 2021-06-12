Видання Autocar повідомило, що Tesla готує до випуску на ринок Європи новий недорогий електромобіль під кодовою назвою Tesla Model 2.
Дивися повний текст Tesla готує Model 2 — конкурента Nissan Leaf (фото).
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Додано: Нед 04 лип, 2021 13:39
Tesla готує Model 2 — конкурента Nissan Leaf (фото)
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Дивися повний текст Tesla готує Model 2 — конкурента Nissan Leaf (фото).
Додано: Нед 04 лип, 2021 13:50
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