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Tesla готує Model 2 —
конкурента Nissan Leaf (фото)

Tesla готує Model 2 — конкурента Nissan Leaf (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 13:39

Tesla готує Model 2 — конкурента Nissan Leaf (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Видання Autocar повідомило, що Tesla готує до випуску на ринок Європи новий недорогий електромобіль під кодовою назвою Tesla Model 2.

Дивися повний текст Tesla готує Model 2 — конкурента Nissan Leaf (фото).
R2
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А для получения электричества мы будем использовать уголь и мазут.
eduard_k
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 13:50

  eduard_k написав:А для получения электричества мы будем использовать уголь и мазут.

так маску пофик он биткоини рекламирует
которие жрут мегавати
sopkotomhu
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