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Tesla готує Model 2 —
конкурента Nissan Leaf (фото)

Tesla готує Model 2 — конкурента Nissan Leaf (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 13:39

Tesla готує Model 2 — конкурента Nissan Leaf (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Видання Autocar повідомило, що Tesla готує до випуску на ринок Європи новий недорогий електромобіль під кодовою назвою Tesla Model 2.

Дивися повний текст Tesla готує Model 2 — конкурента Nissan Leaf (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 13:40

А для получения электричества мы будем использовать уголь и мазут.
eduard_k
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 13:50

  eduard_k написав:А для получения электричества мы будем использовать уголь и мазут.

так маску пофик он биткоини рекламирует
которие жрут мегавати
sopkotomhu
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 23:16

По заявлению компании, новые аккумуляторы будут на 50% дешевле в производстве по сравнению с текущими, обеспечивая при этом в пять раз больше энергии и до 16% больший запас хода за одну зарядку. Серийное производство новых аккумуляторных блоков станет возможным уже в следующем году.
В цьому абзаці три цифри і всі маніпулятивні
1 Аккумулятори не будуть в 2 рази дешевші від існуючих
2 Вони не будуть зберігати в 5 разів більше енергії (новий аккумулятор це просто 5 попередніх обєднали в один, тобто 5 штук 21700 перетворили в 1 штуку 46800)
3 На них не буде +16% ходу..
Якщо кількість енергії яка запасається на таку ж вагу і обєм аккумуляторів=попереднім, то з якого милого дальність ходу виросте
budivelnik
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