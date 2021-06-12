Видання Autocar повідомило, що Tesla готує до випуску на ринок Європи новий недорогий електромобіль під кодовою назвою Tesla Model 2.
Дивися повний текст Tesla готує Model 2 — конкурента Nissan Leaf (фото).
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Додано: Нед 04 лип, 2021 13:39
Tesla готує Model 2 — конкурента Nissan Leaf (фото)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Tesla готує Model 2 — конкурента Nissan Leaf (фото).
Додано: Нед 04 лип, 2021 13:50
Додано: Нед 04 лип, 2021 23:16
В цьому абзаці три цифри і всі маніпулятивні
1 Аккумулятори не будуть в 2 рази дешевші від існуючих
2 Вони не будуть зберігати в 5 разів більше енергії (новий аккумулятор це просто 5 попередніх обєднали в один, тобто 5 штук 21700 перетворили в 1 штуку 46800)
3 На них не буде +16% ходу..
Якщо кількість енергії яка запасається на таку ж вагу і обєм аккумуляторів=попереднім, то з якого милого дальність ходу виросте
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