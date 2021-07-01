Підвищення пенсійних виплат в Україні пенсіонерам старше 75 років на 400 гривень перенесли через брак незначної суми.
Дивися повний текст Експерт розповів, чому перенесли підвищення пенсій для українців старше 75 років.
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Додано: Нед 04 лип, 2021 13:40
Експерт розповів, чому перенесли підвищення пенсій для...
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Дивися повний текст Експерт розповів, чому перенесли підвищення пенсій для українців старше 75 років.
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