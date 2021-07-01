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Експерт розповів, чому перенесли
підвищення пенсій для...

Експерт розповів, чому перенесли підвищення пенсій для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 13:40

Експерт розповів, чому перенесли підвищення пенсій для...

Пропонуємо до обговорення:
Підвищення пенсійних виплат в Україні пенсіонерам старше 75 років на 400 гривень перенесли через брак незначної суми.

Дивися повний текст Експерт розповів, чому перенесли підвищення пенсій для українців старше 75 років.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 13:40

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