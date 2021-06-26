Група компаній "Автострада" виграла в системі Prozorro тендер на будівництво мостового переходу в Вінницькій області за 3,86 млрд грн.
Дивися повний текст У Вінницькій області за 3,86 млрд грн побудують міст через Дністер.
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Додано: Нед 04 лип, 2021 14:03
У Вінницькій області за 3,86 млрд грн побудують міст...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Вінницькій області за 3,86 млрд грн побудують міст через Дністер.
Додано: Нед 04 лип, 2021 14:03
Под Ямполем там, где сейчас паромная переправа, от дороги до дороги на другом берегу едва 230 метров. Куда там больше километра дополнительно?! Мост из центра Ямполя в центр Косоуц строить собрались?
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