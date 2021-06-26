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У Вінницькій області за 3,86
млрд грн побудують міст...

У Вінницькій області за 3,86 млрд грн побудують міст...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 14:03

У Вінницькій області за 3,86 млрд грн побудують міст...

Пропонуємо до обговорення:
Група компаній "Автострада" виграла в системі Prozorro тендер на будівництво мостового переходу в Вінницькій області за 3,86 млрд грн.

Дивися повний текст У Вінницькій області за 3,86 млрд грн побудують міст через Дністер.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 14:03

Под Ямполем там, где сейчас паромная переправа, от дороги до дороги на другом берегу едва 230 метров. Куда там больше километра дополнительно?! Мост из центра Ямполя в центр Косоуц строить собрались?
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 18:03

  moveton написав:Под Ямполем там, где сейчас паромная переправа, от дороги до дороги на другом берегу едва 230 метров. Куда там больше километра дополнительно?! Мост из центра Ямполя в центр Косоуц строить собрались?

Если это трасса международного уровня то ясно, что не там где сейчас паром ее пустят.
Опоры в 40м это серьезно, видать рельеф там сложный .
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 18:31

  unicdima написав:Если это трасса международного уровня то ясно, что не там где сейчас паром ее пустят.

Т.е. "в окрестностях пограничного города Ямполь" - это будет где-то около Днестровского лимана? Днестр раньше особо шире не становится. Оно-то бы и хорошо. Мост Овидиополь - Белгород-Днестровский давно очень нужен. Но там 1.3 километра маловато будет. Хотя бы 4 км нужно. Впрочем, глядя, как несчастный стометровый мостик через Сухой Лиман строят уже не первый десяток лет, даже 1.3 км выглядит фантастикой.
moveton
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