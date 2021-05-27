Світовий ринок криптовалют оцінюється в 2,22 трильйона доларів.
Дивися повний текст ТОП-11 країн за кількістю користувачів криптовалют (дослідження).
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 04 лип, 2021 19:50
ТОП-11 країн за кількістю користувачів криптовалют...
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Дивися повний текст ТОП-11 країн за кількістю користувачів криптовалют (дослідження).
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