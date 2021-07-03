У 2020 році доходи 20% найбільш забезпечених українців перевищували доходи 20% найменш забезпечених в 3,5 рази.
Дивися повний текст Держстат назвав кількість українців за межею бідності.
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Додано: Нед 04 лип, 2021 20:19
Держстат назвав кількість українців за межею бідності
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Держстат назвав кількість українців за межею бідності.
Додано: Нед 04 лип, 2021 20:19
Странно, 23% живут за чертой бедности и 70% сидит на субсидии. Кто врет: госстат или минсоцполитики?
Это вопрос для прокуратуры
Додано: Нед 04 лип, 2021 20:28
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