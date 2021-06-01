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Короткострокові інвестори
продали біткойни зі збитком...

Короткострокові інвестори продали біткойни зі збитком...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 22:07

Короткострокові інвестори продали біткойни зі збитком...

Пропонуємо до обговорення:
Минулого тижня обсяг реалізованих зі збитком біткойнів короткостроковими інвесторами досяг $3,83 млрд.

Дивися повний текст Короткострокові інвестори продали біткойни зі збитком $3,83 млрд.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 22:08

Мы будем помнить этих хомячков!) Закупиться на пике и продать на дне кто-то должен же!)))
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