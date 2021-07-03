|
|
В Україні хочуть збудувати завод із виробництва...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 04 лип, 2021 23:14
Пропонуємо до обговорення:
Компанія з виробництва українських електробайків Delfast планує у 2022 році збільшити відсоток локалізації виробництва електробайків в Україні за рахунок запуску власного заводу.
Дивися повний текст В Україні хочуть збудувати завод із виробництва електробайків
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 94357
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 137 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 14 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор