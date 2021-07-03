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В Україні хочуть збудувати
завод із виробництва...

В Україні хочуть збудувати завод із виробництва...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 23:14

В Україні хочуть збудувати завод із виробництва...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія з виробництва українських електробайків Delfast планує у 2022 році збільшити відсоток локалізації виробництва електробайків в Україні за рахунок запуску власного заводу.

Дивися повний текст В Україні хочуть збудувати завод із виробництва електробайків.
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