Майже половина українців готові повністю відмовитися від оплати готівкою в майбутньому, а кожен третій - зробити це протягом найближчих двох років.
Дивися повний текст 49% українців готові повністю відмовитися від готівки (дослідження).
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Додано: Нед 04 лип, 2021 23:15
49% українців готові повністю відмовитися від готівки...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 49% українців готові повністю відмовитися від готівки (дослідження).
Додано: Нед 04 лип, 2021 23:16
При этом 8% опрошенных избегают магазинов, где нет возможности оплатить покупку картой - это те, кто скупиться потерять процент.
Пандемия - еще один пункт - загон оленей в стойло.
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