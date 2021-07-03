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49% українців готові повністю
відмовитися від готівки...

49% українців готові повністю відмовитися від готівки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 23:15

49% українців готові повністю відмовитися від готівки...

Пропонуємо до обговорення:
Майже половина українців готові повністю відмовитися від оплати готівкою в майбутньому, а кожен третій - зробити це протягом найближчих двох років.

Дивися повний текст 49% українців готові повністю відмовитися від готівки (дослідження).
R2
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 23:16

При этом 8% опрошенных избегают магазинов, где нет возможности оплатить покупку картой - это те, кто скупиться потерять процент.
Пандемия - еще один пункт - загон оленей в стойло.
p_a_l
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Модератори: Ірина_, Модератор

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