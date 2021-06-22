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Глобальний податок для міжнародних
компаній підтримали...

Глобальний податок для міжнародних компаній підтримали...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 05:51

Глобальний податок для міжнародних компаній підтримали...

Пропонуємо до обговорення:
Сполучені Штати Америки отримали підтримку в намірі змінити правила оподаткування міжнародних компаній. Таку ідею підтримали вже 130 держав, на частку яких припадає понад 90% світового ВВП, в тому числі Індія, Китай і Швейцарія.

Дивися повний текст Глобальний податок для міжнародних компаній підтримали вже 130 країн.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 05:51

Вынудят уходить в Оффшары или пепенлсить компании на Луну или Марс :-)
yurii_kruhlov
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