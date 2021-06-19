У Сполучених Штатах 650 банків незабаром зможуть пропонувати купівлю Bitcoin приблизно 24 мільйонам клієнтів.
Дивися повний текст У США 650 банків почнуть пропонувати своїм клієнтам купівлю Bitcoin.
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Додано: Пон 05 лип, 2021 05:56
У США 650 банків почнуть пропонувати своїм клієнтам...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У США 650 банків почнуть пропонувати своїм клієнтам купівлю Bitcoin.
Додано: Пон 05 лип, 2021 05:56
В супермаркетах не хотят вместе с пакетиком и пополнением счета мобильного предлагать?
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