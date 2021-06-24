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У Національному банку відреагували на звільнення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 05 лип, 2021 09:54
Пропонуємо до обговорення:
Рішення групи співробітників Національного банку України про звільнення є їх особистим вільним вибором.
Дивися повний текст У Національному банку відреагували на звільнення співробітників
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Додано: Пон 05 лип, 2021 09:54
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