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Сербія та Угорщина побудували
газопровід в обхід України

Сербія та Угорщина побудували газопровід в обхід України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 10:45

Сербія та Угорщина побудували газопровід в обхід України

Пропонуємо до обговорення:
Сербія та Угорщина оголосили під'єднання газопроводу "Балканський потік" до угорської газотранспортної системи, через нього газ з Туреччини надходитиме до Центральної Європи в обхід України.

Дивися повний текст Сербія та Угорщина побудували газопровід в обхід України.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 10:45

Не понял, почему им до сих пор санкции не выписали ? :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 11:16

Igorten тому що це диверсифікація, це не ще один москальский газ.
Ми ще будемо в них купувати газ.
equinox
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 11:29

  equinox написав:Igorten тому що це диверсифікація, це не ще один москальский газ.
Ми ще будемо в них купувати газ.

Ага. Нэ щэ адын.
"Газопровод «Балканский поток» является продолжением «Турецкого потока»."
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 11:38

  sequence написав:
  equinox написав:Igorten тому що це диверсифікація, це не ще один москальский газ.
Ми ще будемо в них купувати газ.

Ага. Нэ щэ адын.
"Газопровод «Балканский поток» является продолжением «Турецкого потока»."

"Это другое"
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 11:41

  Вкладчик1234 написав:
  sequence написав:
  equinox написав:Igorten тому що це диверсифікація, це не ще один москальский газ.
Ми ще будемо в них купувати газ.

Ага. Нэ щэ адын.
"Газопровод «Балканский поток» является продолжением «Турецкого потока»."

"Это другое"

Венгрия и Сербия, по ходу, страхуются от прекращения транзита через Украину. Тревожный сигнал
sequence
 
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