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Сербія та Угорщина побудували газопровід в обхід України
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Додано: Пон 05 лип, 2021 10:45
Пропонуємо до обговорення:
Сербія та Угорщина оголосили під'єднання газопроводу "Балканський потік" до угорської газотранспортної системи, через нього газ з Туреччини надходитиме до Центральної Європи в обхід України.
Дивися повний текст Сербія та Угорщина побудували газопровід в обхід України
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Додано: Пон 05 лип, 2021 10:45
Не понял, почему им до сих пор санкции не выписали ?
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Igorten
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Додано: Пон 05 лип, 2021 11:16
Igorten тому що це диверсифікація, це не ще один москальский газ.
Ми ще будемо в них купувати газ.
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equinox
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Додано: Пон 05 лип, 2021 11:29
equinox написав:Igorten
тому що це диверсифікація, це не ще один москальский газ.
Ми ще будемо в них купувати газ.
Ага. Нэ щэ адын.
"Газопровод «Балканский поток» является продолжением «Турецкого потока»."
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Додано: Пон 05 лип, 2021 11:38
sequence написав: equinox написав:Igorten
тому що це диверсифікація, це не ще один москальский газ.
Ми ще будемо в них купувати газ.
Ага. Нэ щэ адын.
"Газопровод «Балканский поток» является продолжением «Турецкого потока»."
"Это другое"
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Додано: Пон 05 лип, 2021 11:41
Вкладчик1234 написав: sequence написав: equinox написав:Igorten
тому що це диверсифікація, це не ще один москальский газ.
Ми ще будемо в них купувати газ.
Ага. Нэ щэ адын.
"Газопровод «Балканский поток» является продолжением «Турецкого потока»."
"Это другое"
Венгрия и Сербия, по ходу, страхуются от прекращения транзита через Украину. Тревожный сигнал
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