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Сербія та Угорщина побудували
газопровід в обхід України

Сербія та Угорщина побудували газопровід в обхід України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 10:45

Сербія та Угорщина побудували газопровід в обхід України

Пропонуємо до обговорення:
Сербія та Угорщина оголосили під'єднання газопроводу "Балканський потік" до угорської газотранспортної системи, через нього газ з Туреччини надходитиме до Центральної Європи в обхід України.

Дивися повний текст Сербія та Угорщина побудували газопровід в обхід України.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 10:45

Не понял, почему им до сих пор санкции не выписали ? :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 11:16

Igorten тому що це диверсифікація, це не ще один москальский газ.
Ми ще будемо в них купувати газ.
equinox
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 11:29

  equinox написав:Igorten тому що це диверсифікація, це не ще один москальский газ.
Ми ще будемо в них купувати газ.

Ага. Нэ щэ адын.
"Газопровод «Балканский поток» является продолжением «Турецкого потока»."
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 11:38

  sequence написав:
  equinox написав:Igorten тому що це диверсифікація, це не ще один москальский газ.
Ми ще будемо в них купувати газ.

Ага. Нэ щэ адын.
"Газопровод «Балканский поток» является продолжением «Турецкого потока»."

"Это другое"
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 11:41

  Вкладчик1234 написав:
  sequence написав:
  equinox написав:Igorten тому що це диверсифікація, це не ще один москальский газ.
Ми ще будемо в них купувати газ.

Ага. Нэ щэ адын.
"Газопровод «Балканский поток» является продолжением «Турецкого потока»."

"Это другое"

Венгрия и Сербия, по ходу, страхуются от прекращения транзита через Украину. Тревожный сигнал
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 12:18

Это должно быть и ежу понятно. Если газпром перестанет прокачивать газ через Украину, то получать газ по украинскому тробопроводу никак не получится ...
mvi
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 12:50

  sequence написав:
  equinox написав:Igorten тому що це диверсифікація, це не ще один москальский газ.
Ми ще будемо в них купувати газ.

Ага. Нэ щэ адын.
"Газопровод «Балканский поток» является продолжением «Турецкого потока»."

і...?
що ви цим хочете сказати?
equinox
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 12:58

  equinox написав:
  sequence написав:
  equinox написав:Igorten тому що це диверсифікація, це не ще один москальский газ.
Ми ще будемо в них купувати газ.

Ага. Нэ щэ адын.
"Газопровод «Балканский поток» является продолжением «Турецкого потока»."

і...?
що ви цим хочете сказати?

то что мы будем через пень колоду, через четвертые руки втридорога получать все тот "москальский газ", только с вполне европейской наценкой. Текущие цены на европейских хабах тому подтверждение. Более того, свой газогон останется без работы, и Венгрия с Сербией не будут косвенно оплачивать наш транзит, а наши мощные хранилища окажутся никому не нужными. Газпром сегодня отказался бронировать дополнительные мощности на следующий сезон, действует исключительно в минимальных рамках текущего контракта.
А вы что хотите сказать? Где вы тут нашли пэрэмогу?
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 13:08

  sequence написав:А вы что хотите сказать? Где вы тут нашли пэрэмогу?

Чому ви вирішили що Турки можуть (будуть) експортувати тільки москальский газ?
Почитайте новини "Турція-Туркменистан", "Турція-Азербайджан", "Турція-видобуток газу"...

пс. там ще й з Сирії, рано чи пізно буде газопровід до Європи через Турцію.
ппс. забув ще про "Турція-Іран"
equinox
 
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