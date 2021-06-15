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Сербія та Угорщина побудували
газопровід в обхід України

Сербія та Угорщина побудували газопровід в обхід України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 13:24

  equinox написав:
  sequence написав:А вы что хотите сказать? Где вы тут нашли пэрэмогу?

Чому ви вирішили що Турки можуть (будуть) експортувати тільки москальский газ?
Почитайте новини "Турція-Туркменистан", "Турція-Азербайджан", "Турція-видобуток газу"...

пс. там ще й з Сирії, рано чи пізно буде газопровід до Європи через Турцію.

а нам что до этого? Наша задача - обеспечить работой свою трубу, а не радоваться отказу текущего клиента от нашей прокачки.
По поводу "Туркменистана" - пока только на бумаге. По поводу Азербайджана (TANAP) - объемы для Европы - 10млрд (Турция - 6). Турецкий поток на Европу дает 15 млрд. (Турция - столько же, 15)
Непонятно чего радоваться диверсификациям стран, пока зависящим от нашей трубы.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 13:32

Re: Сербія та Угорщина побудували газопровід в обхід України

  sequence написав:Непонятно чего радоваться диверсификациям стран, пока зависящим от нашей трубы.

ну, по-перше, покажіть де я радію :)
по-друге, будь-яка диверсифікація це добре і правильно.
по-третье, чому за це треба вводити санкції? (моє повідомлення було саме про це)
equinox
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 13:37

  equinox написав:по-третье, чому за це треба вводити санкції?

На том же основании, что и санкции против СП-2
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 13:41

  equinox написав:.. (моє повідомлення було саме про це)

ваше сообщение было о том что "мы еще будем покупать у них газ".
мое сообщение о том, что это маразм, из третьих рук это обойдется кучеряво. Вообще, вся логика людей, что противятся прямым закупкам у России, сводится в итоге к "назло бабушке уши отморожу".
Закупая у русских газ, вполне реально дешево закачивать летом его в хранилища, а в отопительный, на пике цен, толкать его на Запад.
Все прочие политические моменты меня не интересуют - если есть деньги, у тебя есть все: армия, оружие, технологии. Израиль не даст соврать.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 13:56

  sequence написав:
  equinox написав:.. (моє повідомлення було саме про це)

ваше сообщение было о том что "мы еще будем покупать у них газ".
мое сообщение о том, что это маразм, из третьих рук это обойдется кучеряво. Вообще, вся логика людей, что противятся прямым закупкам у России, сводится в итоге к "назло бабушке уши отморожу".
Закупая у русских газ, вполне реально дешево закачивать летом его в хранилища, а в отопительный, на пике цен, толкать его на Запад.
Все прочие политические моменты меня не интересуют - если есть деньги, у тебя есть все: армия, оружие, технологии. Израиль не даст соврать.

Так ми ще будемо в них купувати газ. Розкажіть-но де нам його брати коли московія закриє кран?
Де я писав що треба морозити вуха на зло бубушкє?
Не треба мені приписувати свої фантазії.
Востаннє редагувалось equinox в Пон 05 лип, 2021 13:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 13:57

  Вкладчик1234 написав:
  equinox написав:по-третье, чому за це треба вводити санкції?

На том же основании, что и санкции против СП-2

Розкажіть про "основанія".
equinox
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 14:04

  equinox написав:
  Вкладчик1234 написав:
  equinox написав:по-третье, чому за це треба вводити санкції?

На том же основании, что и санкции против СП-2

Розкажіть про "основанія".

Сам хотел бы узнать :)
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 14:20

Re: Сербія та Угорщина побудували газопровід в обхід України

  Вкладчик1234 написав:Сам хотел бы узнать

ну, ви можете почитати новини починаючи з 2014 року.
Підкажу - підстави пов'язані з Україною і московією.
equinox
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 14:26

  equinox написав:
  Вкладчик1234 написав:Сам хотел бы узнать

ну, ви можете почитати новини починаючи з 2014 року.
Підкажу - підстави пов'язані з Україною і московією.

Так почему нет санкций на "турецкий поток" и его продолжение? "Это другое"?
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 14:29

Re: Сербія та Угорщина побудували газопровід в обхід України

  equinox написав:Підкажу - підстави пов'язані з Україною і московією.

Украина там боком, если я правильно понял, то там больше вопрос во влиянии на энергетику Европы в целом. Полюс перемещается в Германия-Россия, оставляя ряд стран без корыта, а эти страны ценные партнеры США.
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