Сербія та Угорщина побудували газопровід в обхід України
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sequence написав:А вы что хотите сказать? Где вы тут нашли пэрэмогу?
Чому ви вирішили що Турки можуть (будуть) експортувати тільки москальский газ? Почитайте новини "Турція-Туркменистан", "Турція-Азербайджан", "Турція-видобуток газу"...
пс. там ще й з Сирії, рано чи пізно буде газопровід до Європи через Турцію.
а нам что до этого? Наша задача - обеспечить работой свою трубу, а не радоваться отказу текущего клиента от нашей прокачки. По поводу "Туркменистана" - пока только на бумаге. По поводу Азербайджана (TANAP) - объемы для Европы - 10млрд (Турция - 6). Турецкий поток на Европу дает 15 млрд. (Турция - столько же, 15) Непонятно чего радоваться диверсификациям стран, пока зависящим от нашей трубы.
equinox написав:.. (моє повідомлення було саме про це)
ваше сообщение было о том что "мы еще будем покупать у них газ". мое сообщение о том, что это маразм, из третьих рук это обойдется кучеряво. Вообще, вся логика людей, что противятся прямым закупкам у России, сводится в итоге к "назло бабушке уши отморожу". Закупая у русских газ, вполне реально дешево закачивать летом его в хранилища, а в отопительный, на пике цен, толкать его на Запад. Все прочие политические моменты меня не интересуют - если есть деньги, у тебя есть все: армия, оружие, технологии. Израиль не даст соврать.
equinox написав:.. (моє повідомлення було саме про це)
ваше сообщение было о том что "мы еще будем покупать у них газ". мое сообщение о том, что это маразм, из третьих рук это обойдется кучеряво. Вообще, вся логика людей, что противятся прямым закупкам у России, сводится в итоге к "назло бабушке уши отморожу". Закупая у русских газ, вполне реально дешево закачивать летом его в хранилища, а в отопительный, на пике цен, толкать его на Запад. Все прочие политические моменты меня не интересуют - если есть деньги, у тебя есть все: армия, оружие, технологии. Израиль не даст соврать.
Так ми ще будемо в них купувати газ. Розкажіть-но де нам його брати коли московія закриє кран? Де я писав що треба морозити вуха на зло бубушкє? Не треба мені приписувати свої фантазії.
Востаннє редагувалось equinox в Пон 05 лип, 2021 13:58, всього редагувалось 1 раз.
equinox написав:Підкажу - підстави пов'язані з Україною і московією.
Украина там боком, если я правильно понял, то там больше вопрос во влиянии на энергетику Европы в целом. Полюс перемещается в Германия-Россия, оставляя ряд стран без корыта, а эти страны ценные партнеры США.