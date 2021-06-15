Сербія та Угорщина побудували газопровід в обхід України

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 06 лип, 2021 00:16
Ви не розумієте. РФ не є надійним постачальником газу. Ви не можете "просто закупать у русскіх газ", ані дешево, ані дорого. Ви можете закупать тільки на тих умовах, на яких ВОНИ захочуть. А для НИХ ваші гроші взагалі не головне.
Можуть нахаляву дати, як до лугандону, а можуть взагалі не дати, "труба сламалась"...
Усі плани, що ви будуєте на домовленностях з РФ, не варті паперу.
Додано: Вів 06 лип, 2021 08:43
Ви не розумієте. РФ не є надійним постачальником газу. Ви не можете "просто закупать у русскіх газ", ані дешево, ані дорого. Ви можете закупать тільки на тих умовах, на яких ВОНИ захочуть. А для НИХ ваші гроші взагалі не головне.
Можуть нахаляву дати, як до лугандону, а можуть взагалі не дати, "труба сламалась"...
Усі плани, що ви будуєте на домовленностях з РФ, не варті паперу.[/quote]
Нет, это вы не поймете, что весь газ российский. Все идет к тому что или для украинцев украинский газ, потому что перекроют трубу. Или народ подымит на вилах хитросделанных украинских правителей (олигархов)
Получится реверс 2013-2014 года но ни копейки не вкладывая
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