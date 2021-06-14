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В Укрпошті є листоноші, які заробляють більше ніж $ 1000...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 05 лип, 2021 11:40
Пропонуємо до обговорення:
Гендиректор державної Укрпошти Ігор Смілянський заявив, що в компанії працюють листоноші, які заробляють більше $ 1000 в місяць.
Дивися повний текст В Укрпошті є листоноші, які заробляють більше ніж $ 1000 - Смілянський
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