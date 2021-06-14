Гендиректор державної Укрпошти Ігор Смілянський заявив, що в компанії працюють листоноші, які заробляють більше $ 1000 в місяць.
Дивися повний текст В Укрпошті є листоноші, які заробляють більше ніж $ 1000 - Смілянський.
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Додано: Пон 05 лип, 2021 11:40
В Укрпошті є листоноші, які заробляють більше ніж $ 1000...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Укрпошті є листоноші, які заробляють більше ніж $ 1000 - Смілянський.
Додано: Пон 05 лип, 2021 11:40
Почтальоны - чаевые ??!
Кто у нас еще кроме официантов получают чаевые? Чиновники тоже? Ах да, это теперь не взятки, это чаевые. Понял.
Додано: Пон 05 лип, 2021 12:00
Продвинутые почтальоны на чаевых сидят, так и до ляма в месяц как у руководства недалеко.
Додано: Пон 05 лип, 2021 12:14
Это просто парад золотых высказываний!
Чаевые для почтальонов миллионеров, штрафы для евроблях моложе 5 лет, что ещё?
Додано: Пон 05 лип, 2021 12:56
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