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В Укрпошті є листоноші, які
заробляють більше ніж $ 1000...

В Укрпошті є листоноші, які заробляють більше ніж $ 1000...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 11:40

В Укрпошті є листоноші, які заробляють більше ніж $ 1000...

Пропонуємо до обговорення:
Гендиректор державної Укрпошти Ігор Смілянський заявив, що в компанії працюють листоноші, які заробляють більше $ 1000 в місяць.

Дивися повний текст В Укрпошті є листоноші, які заробляють більше ніж $ 1000 - Смілянський.
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 11:40

Почтальоны - чаевые ??!
Кто у нас еще кроме официантов получают чаевые? Чиновники тоже? Ах да, это теперь не взятки, это чаевые. Понял.
ivan_shymanovych
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 11:57

виртуальние листоноші
а бабло ихнее себе в карман
sopkotomhu
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 12:00

Продвинутые почтальоны на чаевых сидят, так и до ляма в месяц как у руководства недалеко.
rapyd777
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 12:14

Это просто парад золотых высказываний!
Чаевые для почтальонов миллионеров, штрафы для евроблях моложе 5 лет, что ещё?
straponesa
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 12:56

  ivan_shymanovych написав:Почтальоны - чаевые ??!
Кто у нас еще кроме официантов получают чаевые? Чиновники тоже? Ах да, это теперь не взятки, это чаевые. Понял.

В принципе вся сфера обслуживания получает чаевые. Даже в совке когда почтальон приносил пенсию ему что-то оставляли на чай.
ssnet
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Чужие деньги считает, это полностью характеризует человека!!!
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 14:01

По словам Смелянского, за время его работы в компании зарплата почтальонов выросла с 2800 до 6000 гривен.


так вот оказывается кто минималку поднял до 6 тысяч
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 14:21

Иногда заказчики просят отправить Укрпочтой. Материмся и мы и заказчики. Система постоянно глючит. Или не работает или в системе нет такой посылки. Доставка может идти по Украине более 20 дней. Уведомления не приходят, забывают взять с клиента наложенный платеж. В общем за какой ... этот Смелянский получает деньги мне не ясно, деньги на ветер.
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