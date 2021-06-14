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В Укрпошті є листоноші, які
заробляють більше ніж $ 1000...

В Укрпошті є листоноші, які заробляють більше ніж $ 1000...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 16:55

Хочу бути листоношею!!! Куди звертатися?
bobo
 
Повідомлень: 267
З нами з: 13.07.10
Подякував: 18 раз.
Подякували: 25 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 18:54

У моих родителей чаевых нет поэтому им газету могут неделю-две (телепрограмму) не носить. И это киёв :)
demichh
 
Повідомлень: 2537
З нами з: 09.12.10
Подякував: 130 раз.
Подякували: 137 раз.
 
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  #<12
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Модератори: Ірина_, Модератор

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