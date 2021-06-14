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В Укрпошті є листоноші, які заробляють більше ніж $ 1000...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 05 лип, 2021 16:55
Хочу бути листоношею!!! Куди звертатися?
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bobo
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Додано: Пон 05 лип, 2021 18:54
У моих родителей чаевых нет поэтому им газету могут неделю-две (телепрограмму) не носить. И это киёв
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demichh
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Додано: Пон 05 лип, 2021 20:00
за время его правления з/п выросла до 6000 при минималке 6500?))))
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Ромасик
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Додано: Вів 06 лип, 2021 09:55
Це тільки можливо в бананових, корупованих, бідних країнах у гендиректора пошти 836 000 грн, а простого листоноші 6000 грн!!!! Зарплата гендиректора більша за зарплату співробітників у 139 раз!!!!
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grygoriymoroz
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