Співзасновник monobank Олег Горохівський розповів, над якими проектами зараз працює команда.
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Додано: Пон 05 лип, 2021 12:40
Картка в Bitcoin, e-sim, торгівля цінними паперами:...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Картка в Bitcoin, e-sim, торгівля цінними паперами: monobank готує нові послуги.
Додано: Пон 05 лип, 2021 12:40
Все это здорово, но курс у Мони при обмене валют фиговый. Боюсь, что и при покупке крипты или акций комиссии будут конские.
Додано: Пон 05 лип, 2021 12:48
R2
при торговле акциями кто будет владелец акции монобанк ?
в Ураини вроде запрешено покупки акций физ лицами все делается через посредников
Додано: Пон 05 лип, 2021 12:51
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