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Картка в Bitcoin, e-sim,
торгівля цінними паперами:...

Картка в Bitcoin, e-sim, торгівля цінними паперами:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 12:40

Картка в Bitcoin, e-sim, торгівля цінними паперами:...

Пропонуємо до обговорення:
Співзасновник monobank Олег Горохівський розповів, над якими проектами зараз працює команда.

Дивися повний текст Картка в Bitcoin, e-sim, торгівля цінними паперами: monobank готує нові послуги.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 12:40

Все это здорово, но курс у Мони при обмене валют фиговый. Боюсь, что и при покупке крипты или акций комиссии будут конские.
Neolit
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 12:48

R2
при торговле акциями кто будет владелец акции монобанк ?
в Ураини вроде запрешено покупки акций физ лицами все делается через посредников
sopkotomhu
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 12:51

  Neolit написав:Все это здорово, но курс у Мони при обмене валют фиговый. Боюсь, что и при покупке крипты или акций комиссии будут конские.

еще и налог заплатиш :mrgreen:
sopkotomhu
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