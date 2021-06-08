Міністерство енергетики розглядає можливість виробництва водню з атомної енергії та природного газу.
Дивися повний текст У Міненергетики придумали, чим завантажити ГТС після реконструкції енергетичного сектору України.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 05 лип, 2021 12:43
У Міненергетики придумали, чим завантажити ГТС після...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Міненергетики придумали, чим завантажити ГТС після реконструкції енергетичного сектору України.
Зараз переглядають цей форум: chumakcm1430 і 42 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|