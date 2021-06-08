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У Міненергетики придумали,
чим завантажити ГТС після...

У Міненергетики придумали, чим завантажити ГТС після...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 12:43

У Міненергетики придумали, чим завантажити ГТС після...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство енергетики розглядає можливість виробництва водню з атомної енергії та природного газу.

Дивися повний текст У Міненергетики придумали, чим завантажити ГТС після реконструкції енергетичного сектору України.
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 12:43

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