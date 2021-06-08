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У Міненергетики придумали, чим завантажити ГТС після...
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Додано: Пон 05 лип, 2021 12:43
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство енергетики розглядає можливість виробництва водню з атомної енергії та природного газу.
Дивися повний текст У Міненергетики придумали, чим завантажити ГТС після реконструкції енергетичного сектору України
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Додано: Пон 05 лип, 2021 13:37
Можно загрузить дровами
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Додано: Пон 05 лип, 2021 14:20
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Додано: Пон 05 лип, 2021 14:27
Міністерство енергетики розглядає можливість виробництва водню з атомної енергії та природного газу.
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Додано: Пон 05 лип, 2021 14:44
"в Евросоюзе уже идет активная дискуссия о признании атомной энергетики «зеленой»."
Так зачем этот костыль с водородом? Почему не использовать атомную эл.энергию напрямую?
А вообще будет прикольно, когда атомную энергетику признают зеленой, а украинские АЭС будут обанкрочены "зелеными инвесторами"
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Додано: Пон 05 лип, 2021 14:49
Совместная шведско-германская группа Svevind Energy GmbH подписала контракт на выделение крупного кредита и строительство в Актау (Казахстан) завода по производству «зеленого» водорода. Планируется, что на нем будут производить ежегодно до 2 млн тонн продукции. Водород будут отправлять в Европу и Китай.
Известно, что ранее данная еврокомпания предлагала построить этот завод в Украине, но наших бизнесменов и правительство не устроили условия контракта. Как всегда хотели побольше, остались ни с чем
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