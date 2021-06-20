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У Міненергетики придумали,
чим завантажити ГТС після...

У Міненергетики придумали, чим завантажити ГТС після...
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 12:43

У Міненергетики придумали, чим завантажити ГТС після...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство енергетики розглядає можливість виробництва водню з атомної енергії та природного газу.

Дивися повний текст У Міненергетики придумали, чим завантажити ГТС після реконструкції енергетичного сектору України.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 14:27

Міністерство енергетики розглядає можливість виробництва водню з атомної енергії та природного газу.


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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 14:44

"в Евросоюзе уже идет активная дискуссия о признании атомной энергетики «зеленой»."
Так зачем этот костыль с водородом? Почему не использовать атомную эл.энергию напрямую?
А вообще будет прикольно, когда атомную энергетику признают зеленой, а украинские АЭС будут обанкрочены "зелеными инвесторами"
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 14:49

Совместная шведско-германская группа Svevind Energy GmbH подписала контракт на выделение крупного кредита и строительство в Актау (Казахстан) завода по производству «зеленого» водорода. Планируется, что на нем будут производить ежегодно до 2 млн тонн продукции. Водород будут отправлять в Европу и Китай.

Известно, что ранее данная еврокомпания предлагала построить этот завод в Украине, но наших бизнесменов и правительство не устроили условия контракта. Как всегда хотели побольше, остались ни с чем
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 16:34

Re: У Міненергетики придумали, чим завантажити ГТС після...

  Вкладчик1234 написав:Почему не использовать атомную эл.энергию напрямую?
А тогда "коболевым" платить премии не из чего будет.. а так на АЭС повесят содержание трубы...
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 20:07

  Вкладчик1234 написав:"в Евросоюзе уже идет активная дискуссия о признании атомной энергетики «зеленой»."
Так зачем этот костыль с водородом? Почему не использовать атомную эл.энергию напрямую?
А вообще будет прикольно, когда атомную энергетику признают зеленой, а украинские АЭС будут обанкрочены "зелеными инвесторами"

Вся проблема - як її зберегти.
Mirax
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 08:36

А почему не из солнечной и ветровой, а именно атомной?
p_a_l
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 10:28

  p_a_l написав:А почему не из солнечной и ветровой, а именно атомной?
Тому що зруйнованій економіці країні не потрібно стільки електроенергії. А наші АЕС ще трохи зможуть накачати воднем економіку Німеччини до виведення з експлуатації років за 10. Тим більш, що терміни виведення практично не залежать від факту їх експлуатації або простою.
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