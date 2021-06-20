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У Міненергетики придумали, чим завантажити ГТС після...
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Додано: Пон 05 лип, 2021 12:43
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство енергетики розглядає можливість виробництва водню з атомної енергії та природного газу.
Дивися повний текст У Міненергетики придумали, чим завантажити ГТС після реконструкції енергетичного сектору України
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Додано: Пон 05 лип, 2021 13:37
Можно загрузить дровами
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Додано: Пон 05 лип, 2021 14:20
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Додано: Пон 05 лип, 2021 14:27
Міністерство енергетики розглядає можливість виробництва водню з атомної енергії та природного газу.
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Додано: Пон 05 лип, 2021 14:44
"в Евросоюзе уже идет активная дискуссия о признании атомной энергетики «зеленой»."
Так зачем этот костыль с водородом? Почему не использовать атомную эл.энергию напрямую?
А вообще будет прикольно, когда атомную энергетику признают зеленой, а украинские АЭС будут обанкрочены "зелеными инвесторами"
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Додано: Пон 05 лип, 2021 14:49
Совместная шведско-германская группа Svevind Energy GmbH подписала контракт на выделение крупного кредита и строительство в Актау (Казахстан) завода по производству «зеленого» водорода. Планируется, что на нем будут производить ежегодно до 2 млн тонн продукции. Водород будут отправлять в Европу и Китай.
Известно, что ранее данная еврокомпания предлагала построить этот завод в Украине, но наших бизнесменов и правительство не устроили условия контракта. Как всегда хотели побольше, остались ни с чем
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Додано: Пон 05 лип, 2021 16:34
Вкладчик1234 написав:
Почему не использовать атомную эл.энергию напрямую?
А тогда "коболевым" платить премии не из чего будет.. а так на АЭС повесят содержание трубы...
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Додано: Пон 05 лип, 2021 20:07
Вкладчик1234 написав:
"в Евросоюзе уже идет активная дискуссия о признании атомной энергетики «зеленой»."
Так зачем этот костыль с водородом? Почему не использовать атомную эл.энергию напрямую?
А вообще будет прикольно, когда атомную энергетику признают зеленой, а украинские АЭС будут обанкрочены "зелеными инвесторами"
Вся проблема - як її зберегти.
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Mirax
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Додано: Вів 06 лип, 2021 08:36
А почему не из солнечной и ветровой, а именно атомной?
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p_a_l
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Додано: Вів 06 лип, 2021 10:28
p_a_l написав:
А почему не из солнечной и ветровой, а именно атомной?
Тому що зруйнованій економіці країні не потрібно стільки електроенергії. А наші АЕС ще трохи зможуть накачати воднем економіку Німеччини до виведення з експлуатації років за 10. Тим більш, що терміни виведення практично не залежать від факту їх експлуатації або простою.
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