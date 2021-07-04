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Канадці заборгували за
іпотекою $1,4 трильйона

Канадці заборгували за іпотекою $1,4 трильйона
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 14:14

Канадці заборгували за іпотекою $1,4 трильйона

Пропонуємо до обговорення:
Загальна сума іпотечного кредитування у Канаді цьогоріч досягла 1,69 трильйона канадських доларів (близько 1,4 трильйона дол. США).

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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 14:14

..не совсем информативна цифирь єта, без понимания динамики изменения ДОХОДОВ чистых за аналогичный период...
maestro71
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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