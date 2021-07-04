Загальна сума іпотечного кредитування у Канаді цьогоріч досягла 1,69 трильйона канадських доларів (близько 1,4 трильйона дол. США).
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Додано: Пон 05 лип, 2021 14:14
Канадці заборгували за іпотекою $1,4 трильйона
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Дивися повний текст Канадці заборгували за іпотекою $1,4 трильйона.
Додано: Пон 05 лип, 2021 14:14
..не совсем информативна цифирь єта, без понимания динамики изменения ДОХОДОВ чистых за аналогичный период...
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