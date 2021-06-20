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У Мінсоцполітики назвали розміри
житлових субсидій після...

У Мінсоцполітики назвали розміри житлових субсидій після...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 16:56

У Мінсоцполітики назвали розміри житлових субсидій після...

Пропонуємо до обговорення:
Виплати житлових субсидій після перепризначення почнуться найближчим часом, а їх розмір складе 290 грн на домогосподарство.

Дивися повний текст У Мінсоцполітики назвали розміри житлових субсидій після їх перепризначення.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 16:56

Что значит в денежной безналичной форме,на карточку пенсионную чтоли,кто вразумительно ответит?
borzol
 
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