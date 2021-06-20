Виплати житлових субсидій після перепризначення почнуться найближчим часом, а їх розмір складе 290 грн на домогосподарство.
Дивися повний текст У Мінсоцполітики назвали розміри житлових субсидій після їх перепризначення.
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Додано: Пон 05 лип, 2021 16:56
У Мінсоцполітики назвали розміри житлових субсидій після...
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Дивися повний текст У Мінсоцполітики назвали розміри житлових субсидій після їх перепризначення.
Додано: Пон 05 лип, 2021 16:56
Что значит в денежной безналичной форме,на карточку пенсионную чтоли,кто вразумительно ответит?
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