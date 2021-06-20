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У Мінсоцполітики назвали розміри
житлових субсидій після...

У Мінсоцполітики назвали розміри житлових субсидій після...
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 16:56

У Мінсоцполітики назвали розміри житлових субсидій після...

Пропонуємо до обговорення:
Виплати житлових субсидій після перепризначення почнуться найближчим часом, а їх розмір складе 290 грн на домогосподарство.

Дивися повний текст У Мінсоцполітики назвали розміри житлових субсидій після їх перепризначення.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 16:56

Что значит в денежной безналичной форме,на карточку пенсионную чтоли,кто вразумительно ответит?
borzol
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 20:18

Ничего не поступило на карточку Ощадбанк, врут!!!
soccer041277
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 21:05

290 гривен на туалетную бумагу только хватит .
dnepromen1979
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 21:45

Меня очень интересует такой вопрос: неужели в Минсоцполитики не найдется хотя бы одного адекватного специалиста (юриста или просто логически мыслящего), чтобы внимательно прочесть и осмыслить некоторые моменты "шедевральных" постановлений кабмина N848 и N409? При этом Минюст утверждает их даже не читая! Иначе как можно понять, что отсутствие централизованного снабжения холодной водой автоматически снижает социальную норму потребления электроэнергии на 30 кВтч? Или, например каким образом можно нагреть 1,6м3 холодной воды до 40-45 градусов израсходовав на это всего ... 2,1м3 газа, при чем не сразу, а порциями на протяжении месяца? Это кто у нас такой великий физик? Или по какому такому закону моё наследство решили считать объектом совместной собственности с членами моей семьи? И это далеко не все "шедевры" вышеуказанных постановлений кабмина. Господа руководители и специалисты Минсоцполитики, если вам не безразличны эти "недоразумения" я готов более предметно и подробнее изложить суть других неадекватных положений в указанных постановлениях. Моя почта 2400857@i.ua
v_smir57
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 21:59

Субсидии

Это значит, что оплачивает Ощадбанк, потом вам приходит смс-ка, сколько еще вам нужно заплатить за коммуналку. А если получали на карту - это значит наличная форма. Вы оплачиваете коммуналку полностью, А субсидия приходит на карту, эти деньги вы можете обналичить
vvv_leo
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