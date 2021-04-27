Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів про монопольне становище Білорусі в Україні в питанні постачання пального. Україні потрібно диверсифікувати ці постачання.
Дивися повний текст В МЗС оцінили ризик залишитися без пального з Білорусі.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 05 лип, 2021 18:56
В МЗС оцінили ризик залишитися без пального з Білорусі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В МЗС оцінили ризик залишитися без пального з Білорусі.
Додано: Пон 05 лип, 2021 18:56
Очень "оперативно" сработали.Эту ситуацию нужно было моделировать ещё в прошлом году и искать альтернативу.И так во всём.
|