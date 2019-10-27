RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Європейські сховища
стоять напівпорожні, до...

Європейські сховища стоять напівпорожні, до...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 19:40

Європейські сховища стоять напівпорожні, до...

Пропонуємо до обговорення:
На ранок 4 липня рівень запасів газу у Європі досяг 48,3%.

Дивися повний текст Європейські сховища стоять напівпорожні, до опалювального сезону їх заповнити вже не встигнуть.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94373
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 19:40

И это плохой знак, так как ожидают что будут качать через "северные трубы" как не в себя.
straponesa
Аватар користувача
 
Повідомлень: 295
З нами з: 12.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 20:49

Re: Європейські сховища стоять напівпорожні, до...

Сапера надо отправить "на профилактику" газопровода в район Ямала...
Джон
 
Повідомлень: 1849
З нами з: 16.03.17
Подякував: 68 раз.
Подякували: 468 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 21:34

Re: Європейські сховища стоять напівпорожні, до...

Гейропейці самі дали русскім можливість керувати своїм ринком.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1632
З нами з: 10.06.19
Подякував: 63 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 50 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна вводить європейські норми маркування деяких...
R2 » Вів 18 тра, 2021 08:11
7 960
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 тра, 2021 21:46
EKO
Україна почала закачування газу в підземні сховища
R2 » Пон 16 бер, 2020 16:21
2 293
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 бер, 2020 19:54
warlamp
Європейські сусіди "ускладнять" життя українським... 1, 2
R2 » П'ят 25 жов, 2019 21:15
10 1654
Переглянути останнє повідомлення
Нед 27 жов, 2019 07:08
panleszek1

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Восток (395)
05.07.2021 23:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.