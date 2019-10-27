На ранок 4 липня рівень запасів газу у Європі досяг 48,3%.
Дивися повний текст Європейські сховища стоять напівпорожні, до опалювального сезону їх заповнити вже не встигнуть.
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Додано: Пон 05 лип, 2021 19:40
Європейські сховища стоять напівпорожні, до...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Європейські сховища стоять напівпорожні, до опалювального сезону їх заповнити вже не встигнуть.
Додано: Пон 05 лип, 2021 19:40
И это плохой знак, так как ожидают что будут качать через "северные трубы" как не в себя.
Додано: Пон 05 лип, 2021 20:49
Re: Європейські сховища стоять напівпорожні, до...
Сапера надо отправить "на профилактику" газопровода в район Ямала...
Додано: Пон 05 лип, 2021 21:34
Re: Європейські сховища стоять напівпорожні, до...
Гейропейці самі дали русскім можливість керувати своїм ринком.
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