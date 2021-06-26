"Кузня на Рибальському" відновила будівництво катерів для ВМС Збройних сил України.
Дивися повний текст «Кузня на Рибальському» відновила будівництво катерів для ЗСУ.
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Додано: Пон 05 лип, 2021 20:44
«Кузня на Рибальському» відновила будівництво катерів...
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Дивися повний текст «Кузня на Рибальському» відновила будівництво катерів для ЗСУ.
Додано: Пон 05 лип, 2021 20:44
Если достройка МБАК-а еще как то оправданна, средства вложены то зачем строить Кентавр? Это корыто ВСУ не нужно так как абсолютно не отвечает тем ТТХ какие были заявленные...Да и те же МБАК-и боевая ценности близка к нулю.. мореходности нет скорости нет бронирования нет, огневой мощи нет... ракеты и те сняли в связи с невозможностью вести ими стрельбу при даже небольшом волнении на хоть какую то вменяемую дистанцию...Петя всю свою каденцию вместо постройки флота как мог тормозил поставки Айлендов, закупку других военных кораблей за кордоном, зато тратил все ресурсы на постройку небоеспособных корыт...
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