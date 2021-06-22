Із 14 липня остаточно вийдуть з обігу талони на проїзд, що можна було придбати у кондукторів.
Дивися повний текст Київ скасовує паперові квитки в транспорті: як заплатити за проїзд.
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Додано: Вів 06 лип, 2021 08:19
Київ скасовує паперові квитки в транспорті: як заплатити...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Київ скасовує паперові квитки в транспорті: як заплатити за проїзд.
Додано: Вів 06 лип, 2021 08:19
Киев отменяет бумажные билеты - или купить QR-билет (в лоб или по лбу)
Кто то спалит алгоритм и народ будет кататься нашару
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